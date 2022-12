Hollman Morris pide consulta de izquierda para la Alcaldía en primer semestre de 2019

El concejal Hollman Morris pidió, en Mañanas BLU, que la consulta de izquierda para definir candidato a la Alcaldía de Bogotá se lleve a cabo antes de finalizar el primer semestre del próximo año de cara a que la campaña del ganador tenga un tiempo razonable antes de las elecciones programadas para el 27 de octubre de 2019.



“Claudia [López] dice que en marzo estará dando una noticia, diciendo si irá o no a la Alcaldía de Bogotá, tenemos que esperar eso, pero yo soy partidario que en el primer semestre del año entrante ya se tiene que haber llevado a cabo la consulta de los sectores progresistas de la ciudad de Bogotá para que llegue un solo candidato a primera vuelta en las elecciones”, indicó el cabildante.

Morris reconoció que el video en el que aparece Gustavo Petro contando y guardando fajos de dinero significó un golpe para el movimiento progresista que representa en el Cabildo.



“Es una pregunta importante a la que uno no puede hacerle esguinces. El video no solo ha golpeado a Petro sino también al sector progresista de Bogotá”, reconoció el aspirante a la Alcaldía de la capital.



“Gustavo Petro nunca ha evadido la responsabilidad de una imagen que choca la sensibilidad social, la sensibilidad de la opinión pública colombiana. Ahora, nosotros no creemos que traiga los efectos devastadores como algunos quisieran”, agregó.



Hollman Morris lanzó además duras críticas en contra del actual gobernante de la ciudad, Enrique Peñalosa.



Según Morris, “el desastre” del gobierno Peñalosa favorece las posibilidades de un triunfo electoral de la izquierda.



“Nosotros estamos convencidos que se puede ganar en primera vuelta en la ciudad de Bogotá”, declaró.



“Peñalosa es el alcalde más impopular en toda la historia de la ciudad. Si usted revisa los indicadores sociales y macroeconómicos del Dane, Bogotá está en la peor de sus crisis. Bogotá ha perdido 2,5 puntos del crecimiento que venía teniendo, aumentaron en 120.000 los desempleados en la ciudad y crece la pobreza multidimensional. Hoy la gente no quiere reptir el modelo peñalosista”, aseguró.



