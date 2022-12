Jóvenes denuncian ataque y humillación por parte de policías en Medellín

Por medio de un video facilitado a Noticias Caracol,

jóvenes denuncian agresiones por parte de policías de Medellín, calificando el hecho de ataque arbitrario por parte de los uniformados.

Vea también: Un muerto deja ataque a tiros contra bus que transportaba 14 niños en Antioquia

Uno de los jóvenes describió lo sucedido al noticiero, indicando que los policías los golpearon sin razón alguna, les apuntaron con fusiles y los agredieron verbalmente.

Publicidad

“Cuando salimos, nos encontramos con una cuadrilla del ejército y de la Policía, que inmediatamente nos apuntó con fusiles, nos obligaron a poner las manos en el cuello, nos llevaron contra un muro. Un policía me ahorcó, me tiró al piso, me ahorcó, mientras otros me esposaban y seguían los golpes y las agresiones”, afirmó el agredido.

El hecho se produjo este viernes en horas de la madrugada mientras los jóvenes salían de trabajar de una construcción de un local comercial, cerca de donde los abordaron los policías.