Karma instantáneo: gracias a fuerte choque en moto, capturan a ladrones de celular en Bogotá

Dos ladrones en moto, que acababan de robarle el celular a una transeúnte en el sur de Bogotá, resultaron heridos tras chocar en su huida contra otro motociclista.

El caso se registró en la localidad de Kennedy, donde la víctima estaba a punto de ingresar a su vivienda. De repente, los delincuentes golpearon a la mujer y se dieron a la huida.

La víctima alertó a los vecinos y de inmediatamente intentaron detener a los ladrones.

"Saqué el teléfono para llamar a mi mamá, para que me abriera la puerta ya que no tenía llaves. Ellos se me acercaron

En medio del desesperado escape, los ladrones no atendieron una señal de pare y colisionaron violentamente contra un motociclista.

Los delincuentes resultados gravemente heridos y fueron capturados. También resultó afectado el inocente motociclista.

De acuerdo con versiones de testigos, los ladrones tienen azotado el sector y son responsables de otros robos.

