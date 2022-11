La foto que no ha visto del recorrido de Mick Jagger por Bogotá

Por motivos de seguridad la visita se coordinó horas antes, según explicó la subgerente del museo, Ángela Pérez: “A nosotros nos avisaron en la mañana que ellos estaban interesados en venir (…), los martes casualmente cerramos el museo así que eso nos facilitó estar pendientes ya que no nos contaron ni la hora ni quiénes iban a venir exactamente”.



Los voceros del museo que dirigieron el recorrido mencionaron el notable gusto por el arte de la hija del vocalista de los Rolling Stones Jade Jagger. Durante el recorrido, Mick Jagger presumió de su amistad con el artista Francis Bacon y su gusto por el arte francés.



Los mediáticos visitantes no solo disfrutaron de algunas de las obras del colombiano Fernando Botero, también con las de grandes artistas como Picasso, Leger, Renoir, Dalí, Giacometti, Beckmann, Freud y Calder.



“Se tomaron fotos a distintos cuadros y esculturas e incluso el nieto (de Jagger) lamió las esculturas, pero no se lo digan a nadie”, comentó entre risas Pérez.



Los Rolling Stones ofrecerán este 10 de marzo un concierto en el estadio El Campín de Bogotá en lo que es su primera visita a territorio nacional.



Publicidad