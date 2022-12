La Van Der Hammen ahora sí será reserva real, no de papel como hoy: Peñalosa

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, explicó en BLU Radio los planes de su administración para la Reserva Van Der Hammen (RVDH) y aseguró que su intención es hacer “una belleza de parque”. De acuerdo con el anuncio del Distrito, ya está lista la intervención de la zona.



“Lo que es interesante es que ahora sí vamos a hacer la reserva de verdad, en vez de que sea una reserva de papel vamos a hacerla de verdad y mucho mejor de la que está planteada”, indicó.



Peñalosa aseguró que actualmente no hay riqueza acuífera en el lugar, así como tampoco aguas subterráneas ni fauna especial.



“Lo que nosotros proponemos es hacer eso realidad. Hacer una belleza de parque como nunca ha habido en la historia y una reserva maravillosa. De las 630 hectáreas que la reserva propone que se compren, compramos casi todo, el 80%”, aseguró Peñalosa.





Vea también: Consejo de Estado condenó al alcalde Peñalosa a pagar más de $595 millones



De acuerdo con el alcalde capitalino, en este momento no existen las condiciones para que la zona pueda ser considerada una reserva.



“Lo que se llama reserva no es nada, son un poco potreros iguales que cualquier otro donde hay canchas de fútbol, invernaderos, barrios, colegios, canchas, fábricas. Ahí no se puede entrar”, aseguró el mandatario.



“De las 1.400 hectáreas hay un pedacito, 15 hectáreas con árboles. Es como cualquier potrero”, agregó.



De acuerdo con el alcalde de Bogotá, su propuesta es la mejor para hacer realidad la conservación del lugar.



“Hoy, no hay nada que nos haga pensar que la RVDH se vaya a hacer, porque no hay ni el dinero. Nadie sabe de dónde saldrá un billón de pesos para comprar eso. No hay nadie que tenga la obligación de hacerlo, nadie tiene la obligación de comprarlo eso. Y no hay ninguna fecha límite, eso no existe hoy”, declaró.



Transmilenio por carrera 7



Frente a la próxima apertura de licitación para la implementación de Transmilenio por la 7, Peñalosa insistió en que el proyecto es necesario para aliviar la movilidad en el norte de Bogotá.



“Yo lo que les diría los vecinos es que se enteren más del proyecto, porque les aseguro que van a estar felices”, aseguró.



“El proyecto va a hacer que haya una quinta parte de los buses que hoy hay en la séptima. Van a ser buses limpios, seguramente buses a gas. Van a funcionar mucho mejor los carros, porque además va a haber una cantidad de pasos a desnivel en la séptima”, sostuvo.



De acuerdo con el alcalde de Bogotá, las condiciones de la vía en la actualidad dificultan la velocidad. “En hora pico, a las 8 de la mañana, el que vaya de la 127 a la calle 94 se demora más en carro que a pie, mínimo 45 minutos. Es un desastre y cada vez va a ser peor”, afirmó el burgomaestre.



Escuche completa esta entrevista:







Publicidad