Las manifestaciones en Doña Juana son eminentemente políticas: Alcaldía de Bogotá

Varias comunidades de más de 16 barrios del sur de Bogotá, incluyendo Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, salieron este miércoles a las calles para protestar por las decisiones de la administración distrital de comprar los predios aledaños al relleno sanitario de Doña Juana para su extensión o expropiarlos si los dueños no aceptan la compra de los inmuebles.



En entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio, el secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, aseguró que las manifestaciones que se presentan son “eminentemente políticas”.



“Aquí nos encontramos en un paro con un pretexto evidentemente justo, algunas dificultades históricas que tienen algunos sectores de las localidades del sur, pero sin duda está promovido por unos sectores políticos que adicionalmente en los últimos años han gobernado a la ciudad”, enfatizó Miguel Uribe.



Le puede interesar: Hay intereses políticos en marchas a favor de cierre de Doña Juana, dice Peñalosa.



Según él, quienes ahora protestan gobernaron la ciudad durante los últimos años y no resolvieron los problemas.



“Aquí estamos en consignas de problemas históricos de la ciudad que hoy pretenden atribuirle a un solo alcalde, a Enrique Peñalosa. Aun así, se planteó una solución de fondo que no sigue jugando con las expectativas de las personas”, añadió.



Uribe explicó que se trata de un plan que establece una posibilidad de contemplar a largo plazo el relleno y la disposición de residuos sólidos.



