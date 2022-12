Los retratos hablados de supuestos autores de atentado en centro comercial Andino

Tres días después del atentado que se registró en el centro comercial Andino en Bogotá, que causó la muerte de tres personas y heridas a nueve más, los investigadores están concentrados en contrastar los videos de las cámaras de seguridad y el relato de seis testigos que aseguran haber visto situaciones sospechosas minutos antes o después de la explosión a las 5 y 10 el sábado 17 de junio.



Con estas declaraciones, se elaboraron dos retratos hablados que se encuentran en poder de la fiscal 4 antiterrorismo para determinar si tendrían relación con los hechos; también serán citados a ampliación de declaración seis testigos.





Primer retrato

Corresponde al hombre que fue encontrado en el baño del tercer piso del centro comercial y fue confrontado por tres mujeres.

Mide: 1:85 metros

Descripción: Pelo corto, oscuro, los ojos rasgados, nariz recta y la boca mediana. Y tendría acento portugués.





Segundo retrato

Dos empleadas aseguraron a los investigadores que este fue el sujeto que vieron salir minutos antes del baño del segundo piso antes que se activara la carga explosiva.

Mide: 1.75 metros

Descripción: Es un hombre de más o menos 45 años, pelo liso corto, color de ojos oscuros, tez trigueña.



Otro testimonio en poder de las autoridades señala que 10 minutos antes de la explosión un hombre embistió a varias personas en el primer piso hasta salir del centro comercial por la zona sur.



“Era un hombre como de unos 40 años. Tenía una estatura promedio, como de 1.72, pelo negro con canas y un corte casi militar. Tenía un buso gris. Iba con afán, me empujó, llegué a pensar que era un ladrón. Me quedé mirándolo, pero no se dejó ver la cara, siguió derecho hasta salir del centro comercial”, afirmó otro testigo.



Los investigadores ya analizaron las grabaciones de los momentos previos a la explosión. Se trata de más de cinco videos de los que se puede desprender mucha información y darán los resultados en los próximos días.



