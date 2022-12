MinDefensa asegura que no hay video del carro bomba entrando a la General Santander

Una de las cámaras giratorias en la Escuela de Cadetes General Santander registró el carro bomba cuando estaba en las instalaciones de la Policía, pero no grabó el momento que dejaría en evidencia si el vehículo ingresó de manera abrupta o con la aprobación de la guardia.

"En el momento en que entró no hay una filmación en la entrada, no existe porque la cámara estaba apuntando hacia otro lado. Él (José Aldemar) no estaba tranquilo dentro de la escuela", aseguró Guillermo Botero, ministro de Defensa.

En el video de las cámaras de seguridad se ve la camioneta Nissan Patrol transitando de manera normal en la escuela por la conocida vía del Trabajo, como si no hubiera violado ningún protocolo de seguridad.

Pero el mismo fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo que "los testimonios que han recogido en la Fiscalía aseguran que el carro entró de manera violenta y no se conoce en la investigación un video que esté tomando el momento de la entrada al centro académico".

Asimismo, el ministro Botero reiteró que en Colombia a veces hay una "mala costumbre" de buscar a los responsables en la seguridad de la escuela, cuando al único que se vería culpar es al ELN.



