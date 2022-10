No se puede castigar a usuarios que buscan mejor servicio: experto sobre Uber

Fernando Rojas, docente experto en gestión urbana, se refirió a la determinación del Gobierno de comenzar a inmovilizar los vehículos que funcionan con Uber, y manifestó que no se puede castigar a los usuarios que buscan un mejor servicio que el brindado por las taxis amarillos en Bogotá.

“Si hoy hay una dificultad porque Uber no está prestando el servicio de acuerdo a las normas vigentes, pues tenemos que ajustar la normas. No podemos estar castigando a los usuarios que están buscando un mejor servicio para privilegiar y para defender los intereses de unos empresarios de taxis que están felices porque no tiene que invertir nada en ese servicio” declaró el experto.

Rojas expresó su descontento por esta decisión y expresó que con ella el Gobierno pierde la oportunidad de mejorar el servicio de transporte público y de avanzar en desarrollo tecnológico.

“Con esta decisión se pierde una gran oportunidad en dos sentidos: en primer lugar para darle la bienvenida a la tecnología, que va a estar presente en el transporte de las personas y que necesita unas reglas de juego básicas pero que son fundamentales para garantizar la seguridad de quienes la van a usar. Con esta decisión eso se está perdieron. Y en segundo lugar se está perdiendo la posibilidad de que las autoridades le metan el diente a la calidad de servicio de taxi que se presta en Colombia y en Bogotá”, manifestó.

Sobre las declaraciones del Superintendente de Transporte, Javier Antonio Jaramillo, en Blu Radio el docente afirmó que le parecen “arcaicas”, “es una persona que no entiende el papel que está jugando hoy la tecnología”.

Finalmente, señaló que “el llamado de atención es al Gobierno Nacional para que se ponga pilas y reaccione. No podemos estar excusándonos en que no cumple con una norma para prohibirlo”.