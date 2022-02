Nueva polémica de Epa Colombia: revelan supuesta copia en sus envases y precio real de sus productos

Las revelaciones fueron entregadas por la propietaria de la empresa Magic Hair, quien a través de varios posts reveló audios y capturas de pantalla de conversaciones en las cuales Epa Colombia le dice el precio real de sus productos y le promete cambiar sus envases porque se parecen mucho a los de los productos de la marca Magic Hair.

La polémica comenzó en medio de la discusión entre Yina Calderón y Daneidy Barrera en redes sociales, cuando la empresaria arremetió contra Calderón hablando sobre su presunta traición frente a la marca Magic Hair y diciéndole: “Le dijiste a Magic Hair que sacara keratinas para volver a dañar mi negocio y tampoco pegó”.

La declaración de Epa Colombia causó malestar en la empresaria de Magic Hair que no dudó en exponer las pruebas que tenía en las cuáles Daneidy Barrera supuestamente le pedía el contacto de sus envases, revelaba su fórmula y el precio real de sus productos:

“Te voy a decir la verdad, quiero ser sincera: a mí ese producto me lo venden a 3.000 pesos con tarro y todo y yo los vendo a 20.000, me gano 17.000”, indicaba la empresaria e influenciadora en un audio de WhatsApp.

La propietaria de la marca también reveló que la amistad entra ella y Epa Colombia se habría deteriorado debido a una supuesta similitud entre los envases de ambas marcas.

En uno de los chats se puede leer un supuesto mensaje de Epa Colombia respondiendo respecto a los envases "Meli, yo te quiero decir algo. Tú me has ayudado mucho y no te voy a fallar. Ya mandé a cambiar el shampoo por amarillo y vamos a cambiar la tapa"

A lo que la empresaria de Magic Hair escribió en sus publicaciones "¿Sí? Ah bueno, ¡nunca cambio nada!".