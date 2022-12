Petro rechaza comparendo a joven que insultó a Peñalosa en la calle

Robinson David Bernal es el joven que relató en redes sociales cómo increpó al alcalde Enrique Peñalosa, cuando iba a bordo de su motocicleta.

Lo que el joven contó en un video es que le impusieron un comparendo, pero no precisamente por insultar al mandatario, sino porque la moto en la que se movilizaba no llevaba espejos retrovisores.

Este no sería el primer comparendo impuesto al joven, sino que tiene una gran de multas, entre esas, por no portar la licencia, subirse a los andenes y por exceder la velocidad.

Inicialmente, Robinson había manifestado que el comparendo le había sido impuesto por increpar a Peñalosa y que incluso, fue el mismo alcalde quien pidió a las autoridades que le hicieran la multa “por la razón que fuera”.

“Me acabo de ganar un comparendo. (…) Un comparendo que me da orgullo. La razón porque iba manejando lo moto y veo una persona alta, canosa, con cara de imbécil. Cuando vi la cara de imbécil supe quién era, se le vio que le hace falta estudio. Me di cuenta de que era Peñalosa. Al darme cuenta de eso, mi primera reacción fue pasar al lado y decirle: ‘ladrón hijueputa’”, dijo, entre risas.

El senador Petro, citó ese video en su cuenta de Twitter y, si bien dice que cosas así le pasan todas las semanas, reprocha que se haya usado la fuerza pública para “reprimir como un tirano”.

“Por agraciados uribistas me pasan cosas así todas las semanas, pero un servidor público no puede usar la fuerza pública contra un ciudadano solo porque este lo increpa verbalmente. Justo o injusto el reclamo el servidor debe escuchar, contrargumentar, y no reprimir como un tirano”, escribió.

Este es el trino y el video:

Por agraciados uribistas me pasan cosas asi todas las semanas, pero un servidor público no puede usar la fuerza pública contra un ciudadano solo porque este lo increpa verbalmente, justo o injusto el reclamo el servidor debe escuchar, contrargumentar, y no reprimir como un tirano https://t.co/ZOqyZ59OiA — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2019

Muchos aplausos para este chico que fue capaz de decirle en la cara a Peñalosa, "ladrón hp".



Lástima que no hubiera estado Uribe también, por ahí 😂



pic.twitter.com/dtJvI7StOB — Maria Niny Echeverry (@Marianiniecheve) June 21, 2019

