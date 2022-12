“Prefiero ir a la cárcel”: hombre multado con $18 millones por bajarse los pantalones

Sorprendido quedó Jorge Enrique Mesa, de 75 años de edad, cuando fue notificado que el grupo de vigilancia del transporte aéreo lo sancionó con una multa de 18 millones de pesos porque, supuestamente, se habría bajado los pantalones en el aeropuerto El Dorado, mientras pasaba por el escáner para tomar un avión rumbo a Bucaramanga, cuidad donde vive.

Le puede interesar: ¡No solo por empanadas! Multan a estudiante por ir en bicicleta con su hermano

Publicidad

El caso ocurrió el pasado 26 de diciembre de 2018, pero hasta ahora lo dio a conocer el hombre, pues, según aseguró, no tiene cómo pagar la suma de dinero.

Fuentes de la Aeronáutica Civil consultadas por BLU Radio aseguraron que tienen grabaciones y fotografías que demostrarían que el hombre se puso nervioso y grosero y él mismo se bajó los pantalones.

Precisaron las fuentes de la entidad que Jorge Mesa tomó una actitud grosera ante el personal de seguridad del aeropuerto y cuando se le solicitó que se quitara el cinturón para pasar por el escáner, el hombre dejó caer sus pantalones y empezó a tomar una “actitud obscena”, situación que generó la multa de 18 millones de pesos.

Sin embargo, la Aerocivil investiga el caso y busca proteger el buen nombre del ciudadano, hasta tanto se defina por completo su responsabilidad.

Publicidad

En diálogo con Mañanas BLU, Jorge Enrique Mesa manifestó que prefiere ir a la cárcel antes que pagar la multa, la cual considera injusta y parte de un “atropello”.

“Yo prefiero ir a la cana (cárcel). Me voy a la cárcel y feliz, pero ellos también sepan que el artículo sexto de la Constitución habla de la responsabilidad civil de los funcionarios. Me están atropellando, eso es una injusticia”, señaló.

Publicidad

“Siempre que paso a la zona de embarque me hacen pasar por el detector de metales. Al pasar sonó el pito, me dijeron que me quitara los zapatos y me los quité. Luego, que me sacara lo del pantalón y la cartera y siguió sonando”, relató el hombre.

Dijo que él seguía pasando y el pito no dejaba de sonar, por lo cual consideró que estaba dañado.

“Me dijeron que me quitara la correa y les advertí que se podían caer los pantalones. Yo le hice caso y al caminar unos tres metros, se me cayeron los pantalones, luego me los subí”, explicó el hombre, quien admitió haber tenido una discusión con el personal del aeropuerto tras el hecho.

“Hoy me clavan una multa de 23 salarios mínimos, entre 18 y 19 millones de pesos. Yo apelé y les dije que me mandaran los videos y no los han mandado (…) Yo a mi edad no miento, violaron la Constitución y me atropellaron”, concluyó el hombre.

Publicidad

Escuche la entrevista completa: