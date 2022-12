Preocupación e incertidumbre entre campesinos por delimitación de páramo del Cocuy

Preocupación e incertidumbre ha causado en más de 1.500 familias la noticia de la delimitación del complejo de páramo del Cocuy, uno de los más grande de Colombia y donde su cota mínima quedó sobre los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

“Hay familias que vivimos a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Todos los que vivimos ahí a qué nos vamos a dedicar”, indicó Marcela Sánchez, líder del páramo Cocuy.

Güicán, Chiscas, El Cocuy, Chita, La Uvita, El Espino, Panqueba, San Mateo y Guacamayas son algunos de los municipios afectados.

“Hoy decirle a un campesino que no coma me parece injusto, es decir un campesino que siembre una hectárea para comer y para sobrevivir. No le podemos decir de un día para otro ‘esto es Páramo muéranse de hambre’”, señaló Carlos Amaya, gobernador de Boyacá.

Las tierras de algunos de estos municipios quedaron dentro de la delimitación en un porcentaje superior al 80 %. Hoy no solo la agricultura o ganadería estaría en riesgo, pues, según los afectados, también la inversión gubernamental.

“Ni siquiera prácticamente los que viven en el pueblo están fuera del problema, entonces eso se convierte en un problema mayor. ¿De dónde van a salir los recursos para invertir en lo que la gente necesita?”, agregó Marcela Sánchez.

Son más de 15.000 las personas afectadas con esta delimitación en el norte de Boyacá, donde piden al Gobierno Nacional que no se tomen decisiones desde un escritorio en Bogotá, sino ir al sitio para conocer las verdaderas problemáticas.

