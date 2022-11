Programa completo Vive Bogotá 29 de enero de 2015

Distrito tiene listas pruebas para defenderse de acusación por útiles de Idipron: Blu Radio conoció que el Distrito tiene listas las pruebas para defenderse ante las autoridades por las acusaciones de la Contraloría de Bogotá relacionadas con los útiles escolares que estarían abandonados en bodegas y que causarían la pérdida de cerca de 2 mil millones de pesos.

Cancelan contrato de construcción de la Terminal del Norte de Bogotá: Tras dos años de retraso en la obra y con solo el 43 por ciento de su ejecución, las autoridades informaron que se tomó la decisión de cancelar el contrato de construcción de la terminal satélite de transportes en el norte de Bogotá.

Cerca de 100 gasolineras en Bogotá no cuentan con permiso de vertimientos: Rafael Barrera, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Combustibles derivados del petróleo (Fendipetróleo), se refirió en diálogo con Blu Radio a la situación de más de 100 gasolineras en Bogotá que no cuentan con permiso de vertimientos, situación que “nos ha venido preocupando desde que la detectamos el año pasado, cuando la autoridad ambiental del Distrito no estaba expidiendo los permisos de vertimiento que deben tener las estaciones de servicio, a través de los cuales se certifica que están haciendo buena disposición de las aguas domésticas y no domésticas”.

Encuentran niñas desaparecidas en la localidad de Fontibón, Bogotá: Valentina Sánchez Ramírez, de 5 años y su prima de 11 años aparecieron el municipio de Melgar, en el departamento de Cundinamarca.