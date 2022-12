¿Qué pasa con la construcción del acueducto de Barbosa, Santander?

La alcaldesa del municipio de Barbosa, Santander, Deyanira Ardila, denunció demoras en la construcción del acueducto de la población, una obra que esperan 30.000 habitantes del municipio.

Vea también Capturan a ocho personas en Barbosa por estafa masiva

Publicidad

“Este proyecto data del 17 de mayo de 2013. Fue un convenio que se hizo el departamento, la Nación, el municipio y Findeter. Se hizo un convenio por 8.275 millones de pesos. Posteriormente se hizo un otrosí el 20 de mayo de 2015 para hacer la reformulación. En ese momento, el valor total era de más de 8.000.471.965 pesos. Llegó a la fase 1 y fase 2. Hoy nos encontramos a la fase 3, y quedando para obras civiles un valor de 7.000.235.000. Hoy en día el proyecto quedó desfinanciado”, dijo en Mañanas BLU.

La alcaldesa añadió que en el año 2017 se volvió a financiar y quedó con un valor 10.000.214.000 y hasta el día de hoy no ha sido posible culminar las obras.

“El contratista no quiere trabajar en Barbosa porque no le reajustan los precios. Nosotros estamos realmente cansados. Me preocupa porque tenemos 30.000 personas con sed, sin agua, y la plata está en una fiducia y no veo ningún interés por parte del contratista de terminar la obra”, puntualizó.

Escuche aquí la entrevista completa con la alcaldesa.

Publicidad

Publicidad