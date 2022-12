¿Qué pasa si no alcanza a personalizar la Tarjeta TuLlave este jueves?

María Constanza Álvarez, subgerente de Comunicaciones y Atención al usuario de TransMilenio, habló en Vive Bogotá sobre la personalización de la tarjeta TuLlave.

Álvarez explicó que durante el 2017 se ha dado información a los usuarios para personalizar las tarjetas especialmente para quienes “hacen transbordos en sus viajes porque son ellos quienes tienen más beneficios”.

Dijo que, pese al plazo del 30 de noviembre para la personalización, los usuarios podrán seguir realizando el trámite en los días posteriores “lo que pasa es que si no está personalizada no se tendrá el beneficio de no pagar el trasbordo”.

Afirmó que, desde este 1 de diciembre, el valor de la tarjeta aumentará de 3 mil a 5 mil pesos.

La subgerente explicó, además, que quienes tengan la tarjeta personalizada contarán con otros beneficios como la posibilidad de ingresar al sistema cuando no tengan recarga. “Las personas tendrán un crédito de dos pasajes y cuando le metan plata entonces primero se descuenta lo que usaron”.

Video: aprenda aquí el proceso de personalización de la tarjeta TuLlave: