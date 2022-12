Reclutador de menores para ELN no ha podido ser judicializado por falta de cédula

Alias ‘Osneider’ fue capturado en el sur del departamento de Bolívar por la Segunda División del Ejército Nacional, en coordinación con el CTI de la Fiscalía.

El hombre no ha podido ser identificado plenamente por las autoridades pues no cuenta ni con registro civil ni con cédula de ciudadanía por lo que hasta el momento no ha sido judicializado.

Para las autoridades, el capturado estaría involucrado en el reclutamiento de menores en esa región del país y el manejo de artefactos explosivos.

El ministro de Defensa resaltó la importancia de esta captura y agregó que “son personas de altísima peligrosidad y con una capacidad inmensa para hacer daño. Fue un golpe bien duro a las estructuras del ELN”.

