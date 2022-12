Referendo para revocar al alcalde de Girardot, Cundinamarca, no alcanzó el umbral

Este domingo 24 de septiembre, los habitantes de Girardot, Cundinamarca, acudieron a las urnas para decidir si revocaban o no al actual alcalde municipal César Fabián Villalba.



La Registraduría informó que a las 4:37 de la tarde finalizó el proceso de escrutinio de las 94 mesas instaladas para la jornada electoral en la que fueron habilitados 83.141 ciudadanos para votar.



Pese a que ganó el SÍ a la revocatoria con un total de 8.574 votos, no se alcanzaron los 19.250 sufragios que requería el umbral, por lo que la decisión no es validada.



El NO alcanzó 400 votos, 54 votos fueron nulos y 36 no marcados.



Un total de 689 jurados de votación fueron designados para prestar el servicio en esta jornada democrática.