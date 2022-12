Respuestas a atentado en Centro Andino siguen siendo insuficientes: víctima

Ad portas de cumplirse un año de aquella tarde del 17 de junio de 2017, en el que un artefacto explotó en uno de los baños del Centro Comercial Andino en Bogotá, que dejó como saldo tres personas fallecidas y varios heridos, uno de ellos, Rodolfo Velásquez, quien resultó lesionado, en diálogo con Blu Radio recordó los hechos.

“Se cumple un año de este trágico atentado y mis padres tuvieron la fortuna de sobrevivir. En principio, frente a las seis mujeres sobrevivientes, a los familiares de las dos mujeres colombianas que murieron, la chica francesa y Pilar que perdió una pierna y sobrevivió, inicialmente hubo una atención hacia la mayoría básica, pero después de unos meses desapareció, del foco que se tiene en estas situaciones y cada uno por su lado buscando atención médica, incluso acompañamiento psicológico”, relató.

Pese a que él, junto a sus padres que también fueron víctimas recibieron atención, señala que aún son insuficientes las investigaciones para aclarar lo sucedido, aunque se hayan realizado algunas capturas, y reaccionó en defensa de las mujeres que estaban en el lugar.

“En la salud hubo un acompañamiento y ahora hay una serie de juicios y revisiones con las víctimas, y se busca justicia para saber si los acusados son los responsables. Pero no conocemos posición del Centro Comercial, no hubo un acompañamiento, lo particular es que seis de esas mujeres que sobrevivieron son de muy bajos recursos, y hoy no entendemos por qué nunca se han visto las cámaras de seguridad. Quedan muchos vacíos, muchas incomodidades e inconformidades con las mujeres que fallecieron y los heridos, que nadie va a reivindicar el asunto”.

De ese trágico hecho, Lady Paola Jaime, Ana María Gutiérrez y Julie Huyn, ciudadana francesa, perdieron la vida, mientras que las autoridades buscan aún a alias “Violeta”, cerebro del atentado, que pertenecería al Movimiento Revolucionario Popular (MRP), señalados de ser los perpetradores.