Trabajadoras sexuales demandarán a Rodolfo Hernández por discriminación

Completamente indignadas están las mujeres que pertenecen a la Asociación de Trabajadoras Sexuales de Santander, luego de que el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, dijera que un candidato a la Alcaldía “está más manoseado que las prostitutas de Puerto Wilches”.

“Él puede decir lo que quiera, nosotros estamos apoyando a los candidatos independientes, él no, él no, él ha pasado por todos los partidos eso lo han manoseado todos, eso mejor dicho lo han manoseado más que una prostituta de Puerto Wilches que mejor dicho que lo único que no le pasó por encima fue el ferrocarril”, dijo el alcalde de Bucaramanga durante la transmisión el pasado domingo.

Publicidad

Lea también. "Más manoseado que prostituta de Puerto Wilches": alcalde de Bucaramanga a candidato

Tras las duras palabras del mandatario, las trabajadoras sexuales se reunieron y anunciaron que interpondrán una demanda por trato discriminatorio.

“No es la primera vez que el alcalde Rodolfo Hernández nos compara con cualquiera, que respete a nuestra población, somos mujeres que nos tocó trabajar así porque no teníamos cómo alimentar a nuestros hijos, nos está pisoteando, nos ofende con esas declaraciones”, aseguró Fátima Bacca, líder de las trabajadoras sexuales en Santander.

Las trabajadoras sexuales y grupos de mujeres en Puerto Wilches le pidieron al alcalde de Bucaramanga una disculpa y respeto por el buen nombre de las habitantes de este municipio.

Publicidad

Sin embargo, Rodolfo Hernández, en diálogo con BLU Radio, aseguró que sostenía sus palabras y no pediría disculpas.

Lea también: Rodolfo Hernández no pedirá disculpas tras comparar a candidato con prostitutas de Puerto Wilches

Publicidad

“Que ellas se sientan ofendidas, pero díganme que no es verdad, ¿a las prostitutas no las manosean? Sergio Isnardo está más manoseado que ellas, yo con las mujeres tengo toda la consideración que ustedes quieran, pero les pido el favor de que me hagan otra pregunta”, respondió el mandatario tras ser consultado por BLU Radio sobre el tema.