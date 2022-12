Transmilenio respondió a decisión que dio luz verde a buses eléctricos en Bogotá

Tras conocerse la decisión del Tribunal Administrativo de Bogotá que abrió una puerta para que los buses eléctricos pudieran llegar al Patio Américas de Transmilenio, la entidad del Distrito respondió y señaló que las acciones legales del proponente Green Bogotá para la renovación de la flota fueron falladas a favor de Transmilenio S.A en primera instancia y solo una fue objeto de revocatoria.

Aclararon que el ingreso de los 260 buses que hacen parte del patio en mención no tendrá afectaciones cuando los ganadores fueron buses con Diesel Euro VI y a gas. Estos vehículos contaminantes, y contrarios a la idea de que al menos un patio tuviera una flota con vehículos cero emisiones como lo pretendía hacer la firma con buses eléctricos serán para Transmilenio, una realidad después de mitad de 2019.

Transmilenio insistió que la participación de todos los proponentes fue lícita y bajo modelos de transparencia, aun cuando el Tribunal falló a favor de la empresa que provee los buses eléctricos. Sin embargo, frente al reproche del Tribunal de que no procedía el recurso de reposición, indicó que la firma Green Bogotá, no fue habilitada en el proceso de licitación porque no cumplía los requisitos financieros, por lo tanto, no fue habilitado para la participación en Las Américas.

“El Tribunal señala que la tutela no es el instrumento para controvertir las actuaciones de TRANSMILENIO S.A., por lo cual el sentido del fallo no altera las actuaciones surtidas por la entidad; Dada la contradicción entre los fallos de primera y segunda instancia TRANSMILENIO S.A. pedirá la revisión de la Corte Constitucional acerca de la misma”, informó la entidad a través de una comunicación.