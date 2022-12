Uber no solo es legítima, sino que no contraviene ninguna norma vigente: vocera

Adriana Garzón, vocera de Uber en Colombia, entregó en entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio la posición oficial de la empresa de transporte por medio de aplicación móvil frente a la posibilidad de que el Gobierno Nacional declare la ilegalidad de la ‘app’.



Según manifestó, la plataforma no podría ser declarada ilegal, pues es como si hubieran prohibido el servicio de Skype para llamadas internacionales (Lea también: Gobierno prepara bloqueo tecnológico de ‘app’ Uber y más servicios de transporte ).



Además, aseguró que el servicio que prestan tampoco ha sido declarado ilegal.



“No es cierto que Uber haya sido declarado ilegal en Colombia, hay una diferencia enorme entre ilegalidad y ser un servicio que no está regulado, pero la actividad de Uber no solo es legítima sino que no contraviene ninguna norma vigente”, dijo Garzón.



“No existe un acto administrativo ni fallo judicial que haya declarado ilegal a Uber”, agregó.



Entre tanto, la vocera de la empresa de servicios de transporte por aplicación Uber dijo que esperan replicar en el resto de América Latina su éxito en la capital mexicana, donde las autoridades regularizaron su servicio, lo que para la compañía es simplemente una respuesta al reclamo de los ciudadanos de tener mejores opciones de movilidad urbana (Lea también: Uber vs. taxistas, un hecho real que se trasformó en ocio digital )



Para Uber, la capital mexicana es un referente no sólo por su tamaño sino por ser una de las primeras urbes en que intentó entrar (hace dos años) y donde tiene una de las operaciones más grandes en el mundo.



Uber está presente en muchas capitales latinoamericanas. Después de la de México, la de Colombia, con un año y medio, Brasil, con un año, y Chile con cerca de uno, son aquellas donde trató de ingresar primero.



Por el momento, en Ciudad de México Uber tiene medio millón de usuarios y 10.000 socios conductores.



El Gobierno de Ciudad de México publicó el miércoles el esquema de regulación del servicio privado de pasajeros mediante aplicaciones y plataformas informáticas, en el que destaca su registro ante la Secretaría de Movilidad (Lea también: Taxistas entrarían en paro el 29 de julio ).



"La regulación se desprende del interés ciudadano de que el Gobierno capitalino atendiera esta modalidad de transporte y como resultado de un proceso de consulta en que participaron tanto expertos en movilidad y representantes del servicio de transporte concesionado de taxis, como de transporte privado mediante plataformas electrónicas", señaló el Gobierno capitalino.



Los taxistas en Ciudad de México han realizado manifestaciones contra lo que consideran un servicio "ilegal" de las empresas de servicio de transporte por aplicación como Uber y Cabify.



Usuarios de Uber entregaron el 8 de julio al Gobierno capitalino más de 121.000 firmas de apoyo a la empresa, si bien se declararon favorables a que se le aplique una "regulación ligera" que no se refleje en las tarifas.



Con EFE