Varios jóvenes están desaparecidos en el barrio Veraguas, centro de Bogotá

Cinco jóvenes se encuentran desaparecidos, de los cuales dos son menores de edad, desde el pasado sábado en la mañana.

Según los familiares, los vieron por última vez en el parque principal del parque Veraguas, localidad de Los Mártires, cuando estaban reunidos con otras personas.

“El día sábado mi hijo salió tipo 10 de la mañana a encontrarse con unos amigos en el parque y desde ese momento no he vuelto a saber nada de él (…) Ya estuvimos en la cárcel de menores y no nos dan razón de su paradero”, manifestó uno de los padres a los micrófonos de BLU Radio.

Una de las preocupaciones de los padres y familiares de los jóvenes es que ellos no cuentan con dinero como para que se hayan ido para otro lugar.

Por su parte, las autoridades se encuentran investigando el hecho que tiene conmocionados a los habitantes del sector.