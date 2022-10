Venezolanos están preocupados por cierre de consulado y embajada en Bogotá

Hace seis días el presidente Nicolás Maduro rompió relaciones con Colombia y los consulados de Venezuela en el país amanecieron cerrados, incluso el de Bogotá.

Le puede interesar: Cierran consulado de Venezuela en Bucaramanga

Publicidad

Desde tempranas horas de la mañana varios venezolanos acudieron a hacer múltiples diligencias sin ningún éxito.

Juan Torre es un venezolano que está por perder la oportunidad de un empleo porque le robaron el pasaporte y se lo exigen para los respectivos trámites de contratación. Aunque tiene la constancia del robo no sabe cómo expedir otro documento o a dónde acudir.

“Nunca lo anularon, vine hoy y me encuentro con la sorpresa de que está cerrado. He buscado la manera a ver si por el tiempo que tengo acá se puede conseguir alguna nacionalidad o una cédula, algo que me represente”, explicó en BLU Radio.

Otra venezolana acudió a hacer una prórroga del pasaporte y tampoco obtuvo respuesta.

Publicidad

“Por Internet está costando abrir las páginas,b, hay que quedarse de madrugada hasta la noche. Nos dijeron que fuéramos al consulado, pero está cerrado y no sabemos qué hacer ahora”, dijo.

Además, acudieron a la Embajada de Venezuela y también está cerrada para el público “hasta nueva orden”.