Video: cliente le pegó un puño a empleado invidente porque no le pasó las salsas que quería

Juan Antonio González, quien desde hace 16 años trabaja en un restaurante de comidas rápidas en Bogotá , denunció un grave hecho de intolerancia cuando atendió a un cliente que lo golpeó en la cara por, según relató, no darle las salsas que este pedía.

En diálogo con Noticias Caracol, González, quien es invidente, contó que, tras la insistencia del hombre por conseguir las salsas, una de sus compañeras lo reemplazó en la ventanilla donde se entregan los pedidos para seguir atendiendo a los demás clientes, pero el hombre volvió y fue ahí cuando le lanzó el puño de repente.

“Estaba trabajando como habitualmente lo hacía en el autoservicio. Llega una señorita y un joven en un carro, los saludo y les entrego su pedido muy bien. Me exigen salsas de tomate y mayonesa, les doy más y siguen pidiendo”.

“Les dije que se cobraran adicional y comienza a tratarme mal, a decirme groserías. Una compañera me quita de la ventanilla y le dice que avance. Él parquea y me busca por el restaurante y, cuando ve que me asomo me pega un puñetazo en la cara”, agregó.

Además de pegarle a él, agredió al gerente del lugar, quien salió para pedirle una explicación por haber pegado a su empleado; todo quedó grabado en video.

