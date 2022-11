Yo no he sido ni soy candidato de las Farc: nuevo alcalde de Tumaco

El nuevo alcalde de Tumaco, Julio César Rivera, en entrevista con BLU Radio, negó ser el candidato de las Farc, como se ha dicho en algunos sectores.



Manifestó que las acusaciones de que recibió apoyo de las Farc no es más que fruto de la politiquería que se dio en las campañas electorales.



“Yo no he sido ni soy candidato de las Farc”, expresó al afirmar que tiene su propia estructura política con énfasis en el desarrollo social.



Añadió que siempre se ha distinguido como un hombre transparente en la vida pública y, aunque admitió, reuniones en zonas de influencia del grupo guerrillero, aseguró que en ninguna parte se reunió con las Farc.



“Me he reunido con la gente que conozco desde que nací”, puntualizó.



De otro Aldo, dijo que trabajará con el Gobierno Nacional para enfrentar problemáticas como el narcotráfico: “Tumaco tiene muchos problemas. Es un caldo de cultivo para los delitos que azotan al país. Es un tema complejo que debemos trabajar con el Gobierno Nacional”.



Según la Registraduría Nacional con el 98,43 % de los votos escrutados, Rivera, de profesión ingeniero agrónomo, obtuvo 28.467 sufragios, equivalentes al 50,44 % del total.