Alejandro Char pide al Gobierno fortalecer el sistema judicial en Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, exigió al Gobierno Nacional durante su intervención en el panel de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia de la XIII Cumbre de Ciudades Capitales, el fortalecimiento del sistema judicial en la ciudad con el fin de combatir la delincuencia.



“Hace dos años y medio estamos esperando una respuesta, poniendo nosotros los recursos para construir cárceles, por lo que me pregunto por qué llegamos a ese extremo, por qué dejamos que nuestras calles se inunden de cocaína, todo el mundo lo ve, y capturamos, todos los días capturamos y nos sueltan bandidos, volvemos a capturarlos y vuelven a soltarlos. Ese es el problema que tenemos todos”. Indicó Char.



Por su parte, el vicepresidente de la República, Oscar Naranjo, se refirió sobre las presiones de la Policía para obtener cuotas. Sobre el tema, manifestó que tiene plena confianza en la Policía Nacional y que esto no representa a toda la institución.



Asimismo, consideró que la Policía no es corrupta refiriéndose a los ataques del 'Clan del Golfo' e informó que los están combatiendo.



Entretanto, sobre la seguridad ciudadana, el funcionario público señaló que asume el compromiso de tener acciones para garantizar ese tema en el país