Cuando se juega por la gloria: columna de Óscar Montes

Ningún colombiano se acuerda de aquellas selecciones que no fueron a los campeonatos mundiales de fútbol. ¿Alguien recuerda la que no asistió a Alemania 74 o Argentina 78 o México 86? y no deja de ser injusto, porque en esas selecciones jugaban futbolistas extraordinarios, como Willington Ortiz, Alfredo Arango, Pedro Zape...

Pero la historia, que es de lo que estamos hablando, tiene una alta dosis de Injusticia. A la Historia no pasan los perdedores. No se ocupa de ellos. La Historia habla de los vencedores. Y nosotros también.

Si esta tarde nuestra Selección queda por fuera del Mundial de Rusia 2018, nadie hablará de ella, ni de quienes la integraron. Es así de simple y es así de injusto. Esta Selección Colombia pasará a la Historia si regresa de Lima triunfante. Es decir, si regresa con el tiquete del Mundial en el bolsillo. Ahí sí pueden estar seguros de que ningún colombiano olvidará sus nombres, como no olvidamos los de aquellos que nos llevaron a Chile y empataron 4-4 con Rusia en Arica.

En el deporte, no hay risa sin llanto. Hay vencedores y vencidos. Mientras el vencedor celebra el triunfo su rival llora la derrota. Siempre hay luz y oscuridad. Gloria y ostracismo. Pocos hablan de los vencidos, pero todos hablan de los vencedores y tiene que ser así: los vencidos son miles y el vencedor es uno solo.

A partir de esta tarde, todos hablaremos de las selecciones que van a ir al Mundial de Rusia, no de las que se quedaron a la vera del camino y fracasaron en su intento. Tenemos fe de que la Selección Colombia logrará su objetivo de clasificar al Mundial.

Creemos en ellos y sabemos de sus inmensas cualidades como deportistas. Pero son ellos mismos quienes deben estar convencidos de que la gloria solo la alcanzan los héroes. Nadie olvida a los vencedores.

Todos recordamos los nombres de quienes hicieron pasaron a la Historia. Ellos deciden cuál cara de la moneda quieren ser: la triste de la derrota o la sonriente del triunfo. Quieren la gloria o el ostracismo. Muchachos, ustedes deciden. #ConLaFéIntacta

