"Éxodo de venezolanos por alimentos": editorial de Ley del Montes 11 de julio

Obligado por la crisis interna que atraviesa –y ante la posibilidad de una desbandada hacia Colombia- Nicolás Maduro debió abrir ayer la frontera durante 12 horas para que miles de venezolanos salieran por los estados de Táchira y Apure para abastecerse de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad en poblaciones colombianas.



La frontera fue reabierta a las 6 de la mañana de ayer, hasta las 6 de tarde. Ello permitió –según fuentes oficiales colombianas- la salida de unas 35 mil personas. Durante el día, miles de venezolanos se abalanzaron desesperados sobre los estantes de los supermercados de Cúcuta para adquirir harina, carne, aceite y productos de aseo personal, como jabones y papel higiénico.



De acuerdo con el gobernador del Estado de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, el éxodo de venezolanos obedece a una estrategia de la oposición de su país que busca –según el mandatario chavista- producir una oleada hacia Colombia con el fin de afectar el orden público en su país.



Vielma Mora –como el propio Maduro- se resiste a ver la bomba social y económica que está a punto de estallar en sus manos. Detrás de los miles de venezolanos que inundaron los supermercados de las poblaciones fronterizas no están los opositores al régimen chavista, sino el hambre y la falta de productos de primera necesidad en su país. Pretender tapar la crisis con las manos no hace que la situación sea menos grave.



La frontera colombo-venezolana se encuentra cerrada desde agosto pasado por orden de Nicolás Maduro, luego de que –al parecer- un comando paramilitar atacara una patrulla militar del vecino país. Esos hechos, sin embargo, nunca fueron demostrados.



Las imágenes de ayer de los hermanos venezolanos, saliendo de su país por la frontera para adquirir alimentos y medicinas en Colombia, contrasta con la de cientos de colombianos que hace un año debieron salir despavoridos y con sus colchones a cuestas por orden de Maduro, quien los señaló de ser paramilitares.



El gobierno colombiano ha entendido la dimensión de la crisis humanitaria del vecino país y se ha mostrado generoso con quienes hoy padecen una grave situación social y económica, ante la ineptitud de un gobierno que no ha sabido –ni ha querido- entender la grave situación. Gobierno cuya indolencia y cinismo no tiene límites.