Hospital de Polonuevo contrató a falso médico y trabajó cuatro meses

Así como ocurrió en Fundación (Magdalena), donde un falso médico estuvo a cargo del área de cuidados intensivos durante ocho meses, en el municipio de Polonuevo (Atlántico) fue contratado por el hospital local un joven con apenas dos semestres de Medicina, que se hizo pasar por médico titulado.

El falso doctor trabajó cuatro meses en el centro asistencial en consulta externa y entre sus funciones tenía atender a niños e hipertensos.

"Nosotros confiamos en la buena fe del muchacho, en la hoja de vida que nos presentó, porque tenía el diploma, el acta de grado y toda la documentación. También una póliza solidaria que lo amparaba como médico, eso nos llevó a hacer la contratación", dijo el gerente del hospital, Juan Carlos Bilbao.

El joven, identificado por el hospital como Yeberlín Arcón Iglesias, de 23 años, presentó un título falso de la Universidad Simón Bolívar, según la investigación.

El joven fue desvinculado del hospital cuando se constató con la universidad que no era egresado de esa institución.

La concejal de Polonuevo Karina Domenech Cervantes, quien denunció el hecho, afirmó que el falso médico fue contratado en diciembre de 2020 y solo en abril de este año se procedió a verificar su situación.

"A mí me llegó un correo por Whatsapp en el que me comentan que ese joven no es médico, y por eso me dirigí al hospital a denunciar este caso. Yo soy egresada de esa misma universidad y con un derecho de petición me confirman que no es médico", explicó la concejal, quien aseguró que ha sido amenazada por la familia del joven.