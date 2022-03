Iván Villazón y Ana del Castillo se reconciliaron tres años después de durísimos insultos

Luego de que la cantante Ana del Castillo le saliera con groserías en un en vivo en Instagram al maestro Iván Villazón hace casi tres años el cantante, durante una presentación en el marco del Carnaval de Barranquilla, mandó a llamar a Ana a su camerino para saludarla.

Los artistas, una vez se vieron, se abrazaron y se dijeron palabras emotivas. Ana, por su parte, le pidió disculpas por el incidente que, en su momento, se volvió viral en redes sociales.

"Han pasado casi 3 años y tengo una pena con usted. Ahora le daré unas catapilas de amor. Perdón, soy una mujer impulsiva", dijo la artista, a quien el maestro Villazón le dijo que quería verla y no hablar del pasado.

"Ana, no hables de eso, quería verte y me encanta lo que estas haciendo. Eso no importa, no está en mi corazón. Te amo, por eso te mandé a buscar", indicó Villazón.

Vea aquí el momento del reencuentro: