Las víctimas de la guerra le hablan a Uribe: editorial de Ley del Montes

No son muchas las ocasiones en las que el ex presidente Álvaro Uribe tiene la oportunidad de escuchar en vivo en directo las voces de las víctimas del conflicto armado. Dicho de otra manera: son pocas las veces que las víctimas de la guerra le hablan al ex presidente sobre su tragedia. Ayer fue uno de esos días.

Publicidad

En efecto, la Gran Alianza informativa de Blu Radio y El Heraldo permitió –durante el programa Vive Barranquilla- que unos y otros pudieran escucharse de una forma respetuosa y civilizada, pese a las diferencias que separan a varias de ellas del ex presidente.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de Mayerling Angarita, desplazada de los Montes de María, quien aseguró que durante los ocho años de gobierno de Uribe no tuvieron ningún tipo de protección. “Usted nunca nos atendió”, dijo la joven desplazada, quien además aseguró que hay que respaldar el Plebiscito de la Paz votando SI.

Publicidad

La voz del desmovilizado de los grupos paramilitares, Leonardo Vidal –otra de las víctimas que participó en el programa que se lleva a cabo en las instalaciones del diario El Heraldo- también resultó reveladora, al de afirmar que “nosotros también somos víctimas”. El asesinato de algunos de sus familiares lo llevó a las filas de las Autodefensas del Magdalena Medio. “Pero –afirmó- todo cambió cuando abandoné las filas de esos grupos”.

Publicidad

Robinson Pérez –desmovilizado de las Farc- en la zona del Catatumbo, sostuvo –por su parte- que la guerra no deja nada bueno y que en su caso llegó al grupo guerrillero de forma voluntaria. “Tenemos que darle ahora la gran oportunidad a la paz”, sostuvo.

Mientras que Rocío Castilla, víctima de los grupos paramilitares del Magdalena, narró cómo se sobrepuso a la tragedia y cómo sacó adelante a todos sus hijos. “No podemos ser egoístas y negarnos el derecho a vivir en paz”, declaró Rocío, quien se dedica a la elaboración de artesanías.

Publicidad

Todos y cada uno de ellos obtuvieron respuestas del ex presidente y actual senador, Álvaro Uribe, quien se refirió a cada uno de los casos. A Mayerlin le dijo que su gobierno sí atendió a los Montes de María, así como al Golfo de Morrosquillo, zonas de dominio de grupos paramilitares. “Siempre los escuché y siempre los atendí”, dijo Uribe.

Publicidad

“Tengo que confesar que a mí jamás me ha movido el odio. Dimos todas las garantías para quienes se reinsertaron”, declaró Uribe al precisar la razón de su férrea oposición al Acuerdo Final de Paz con las Farc. “Este acuerdo –declaró- va a profundizar la crisis social del país”.

El ex presidente reiteró –con todo sereno, pero enfático- que el acuerdo con las Farc permitirá la impunidad de los máximos comandantes.

Publicidad

“Si yo hubiera actuado con odio, no habría ayudado a desmovilizar a las autodefensas”, sostuvo el ex mandatario.

Publicidad

De manera que la experiencia de ayer dejó como enseñanza que –pese a las diferencias- sí es posible el diálogo civilizado y el entendimiento entre las partes con posturas antagónicas. Escuchar al otro con respeto y reconocerle su calidad de interlocutor –como ocurrió ayer entre las víctimas y Uribe- permitirá superar los resentimientos que han dejado tantos años de guerra. Ayer quedó demostrado que con buenas maneras y respeto se pueden superar las diferencias.