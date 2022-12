Líder de restitución de tierras en Córdoba asegura que teme por su vida

En 1991, Maritza Salabarría fue despojada de sus tierras en Córdoba. Su esposo desapareció ese mismo año en medio de aquel conflicto, y su hermano también se encuentra desaparecido desde el 2007.



Aunque el Gobierno les devolvió la mitad de sus tierras el 19 de noviembre del 2011, ese mismo día comenzaron nuevamente las amenazas contra los Salabarría y en agosto pasado, volvieron a sacarlos de su territorio.



Por esta razón, la líder asegura temer por su vida y la de 50 miembros que conforman su familia, sobre quienes recaen graves amenazas de muerte.



“El hijo de Fabio Gutiérrez nos quita la tierra, es un ganadero. Cada vez que denuncio enseguida amenazan, pero yo no voy a decaer porque si la unidad de protección y ellos quieren que me encierre, no lo voy hacer”, manifestó Maritza.



La mujer asegura que el Gobierno no les ha garantizado su esquema de protección.