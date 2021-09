Llegó a Barranquilla Zara Rutherford, la joven piloto que le da la vuelta al mundo

Con un arco de agua impulsada por el personal de bomberos fue recibida en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla la piloto Zara Rutherford, quien a sus 19 años tiene el objetivo de convertirse en la mujer más joven en darle la vuelta al mundo en solitario.

La joven salió de Islas Beef a las 9:15 de la mañana de este jueves y llegó al Cortissoz en una avioneta ultraligera de dos asientos de alto rendimiento con equipo retráctil, ala más pequeña y hélice de paso variable.

Zara Rutherford mostró cuán agradecida está con que sus padres sean pilotos y le hayan inculcado su pasión por la aviación.

"Desde chiquita siempre he tenido aviones cerca de mí gracias a mis papás, por eso siempre tuve el sueño de viajar y agradezco a mi patrocinador que me ayudó a cumplirlo, porque no pensé que pudiera hacerlo", expresó.

Con esta travesía, la joven también espera ser una inspiración para el mundo y que cada vez sean más las niñas y mujeres que se inclinen por la aviación.

