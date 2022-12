Pese a condena, Bernardo Hoyos contempla lanzarse a la alcaldía de Barranquilla

Un anuncio realizado a través de su canal de YouTube, ‘Voces desde el rincón’, en el que aseguró que sus seguidores le exigían que se convirtiera en el próximo alcalde de Barranquilla, mostró los primeros indicios de la candidatura de Bernardo ‘El Cura’ Hoyos a la alcaldía de la ciudad.

Sin embargo, la información se confirmó este domingo en medio de un discurso que el cura entregó a los asistentes del estadero comunitario Rincón Latino.

“Durante todo un año la gente me ha exigido que debo asumir las riendas de la transformación de la ciudad. Yo no voy a hacer campañas, yo no voy a buscar votos. Lo que yo hago, lo hago por convicción y por eso les dije que, si ellos quieren, pues que lo demuestren”, precisó el cura.

En una entrevista que el exalcalde, concedió minutos después a Blu Radio, aseguró que aún continuaba vigente la medida de detención domiciliaria, que entre otras cosas, cumple en diferentes puntos del sur de la ciudad. Además, agregó que por recomendación de su abogado, decidió solicitar una revisión de condena a la Corte Suprema. Sería la decisión de la corte, lo que finalmente defina su candidatura a la alcaldía de Barranquilla.

“Yo no había estado muy proclive, pero gracias a un abogado de Bogotá, opté por enviar un derecho de revisión a la Corte Suprema y tengo que esperar el pronunciamiento de la corte para definir la candidatura”, agregó Hoyos.

Para el cura, el denominado cartel de la toga, estaría detrás del proceso que se le sigue por el caso del Vesubio, por el que actualmente cumple la detención domiciliaria. El Vesubio, es el terreno de 550 hectáreas ubicado entre Galapa y Juan Mina, adquirido durante su administración, para la construcción de 45 mil viviendas.

En medio del discurso que el exalcalde entregó a través de su canal de Youtube, expresó enérgicamente que lo vinculan, entre otras cosas, con la defraudación de la Triple A y precisó que mientras él quedó limpio, el actual alcalde Alejandro Char, sigue señalado por esa investigación.

Igualmente, prometió que de llegar a la alcaldía, acabaría con la problemática que viven los mototaxistas que son perseguidos por la Policía, al no tener más opciones de trabajo.

Bernardo Hoyos fue dos veces alcalde de Barranquilla. Su primer periodo en el año de 1992 y en 1997 fue reelegido para el periodo comprendido entre 1998 y 2000. En este segundo mandato, fue condenado por los delitos de peculado por apropiación y firma de contratos sin requisitos legales, al celebrar la compra del predio antes mencionado, por más de 5 mil millones de pesos, presuntamente sin contar con el avalúo del lote, ni tener los estudios previos.