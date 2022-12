Ramsés Vargas no ha podido ser trasladado a la cárcel El Bosque

La Fiscalía confirmó que el exrector de la Universidad Autónoma del Caribe Ramsés Vargas Lamadrid y otros cuatro exfuncionarios, que fueron cobijados con detención intramural por el presunto desfalco a este centro universitario, aún permanecen en la Unidad de Reacción Inmediata a la espera de que se acondicionen unas celdas para recibirlos en la cárcel El Bosque, la cual se encuentra en remodelaciones desde hace varios meses.

No obstante, el abogado de Vargas Lamadrid, Diego Muñetón, manifestó que estas obras no son razón para no realizar el traslado.

Ante esto, el ente acusador también informó que no se descarta que en

las próximas horas se realice la diligencia para dar cumplimiento a lo ordenado por el juez.

Los otros implicados que aún no han sido trasladados al centro carcelario son Mariano Romero, Efraín Maldonado, Jesús Pantoja y Pedro Sierra.

Mientras tanto, Johana Hillembrand Royo y Cindy Solar, también vinculadas a este proceso, ya fueron recibidas en la cárcel para mujeres El Buen Pastor en horas de la mañana de este viernes.

La decisión de dictar medida de detención intramural fue tomada el jueves por Camilo Pardo, juez séptimo municipal, quien consideró que Ramsés Vargas y los demás imputados constituían un peligro para la sociedad.

Hay que recordar que la decisión del juez fue apelada por la defensa de los implicados y se tomará una decisión el próximo 23 de enero.