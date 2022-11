Rara propuesta de matrimonio termina en rechazo generalizado durante concierto

Un hombre en medio de un concierto tomó los micrófonos del evento y empezó a realizar una petición de matrimonio a Andrea, la mujer a la que le pidió dar el siguiente paso.

El discurso parecía normal, el joven se notaba enamorado mientras el público aplaudía su hazaña, hasta que el hombre empezó a lanzar frases como "quiero humillarte y que sepas que no vales nada", “no voy a permitir que me dejes nunca” o “quiero que me tengas miedo”.

Las caras de los asistentes cambiaron de inmediato y empezaron los abucheos y luego de varios minutos, en una de las pantallas del concierto apareció una frase que decía "los agresores no avisan", lo que hizo entender al público que se trataba de una campaña en contra de la violencia de la mujer.

La escena fue elaborada por la ONG Flora Tristán cuyo objetivo es la defensa de las mujeres de Perú a través de actos de este tipo.