Video: atracan a cinco turistas en Riohacha; entre ellos estaba una mujer en silla de ruedas

Seis hombres a bordo de tres motocicletas despojaron de bolsos, billeteras y celulares a cinco turistas que llegaban a un hostal ubicado en la calle 5 con carrera 8 del barrio Centro de Riohacha , La Guajira.

El hecho quedó registrado en varias cámaras de seguridad de la zona, donde se observa la forma cómo los delincuentes se bajan de las motocicletas y despojan a sus víctimas de todas sus pertenencias.

"Por aquí ya no se puede vivir tranquilo, no es el primer caso que ocurre, se la pasan atracando y eso que supuestamente no pueden pasar las motos para este lado", dijo Carlos Mengual, un habitante del barrio Centro de Riohacha .

Los turistas pusieron en conocimiento de este hecho a la Policía, quienes iniciaron la búsqueda de los delincuentes sin obtener resultados por el momento.

En el centro de Riohacha, y por decisión de la Alcaldía de la ciudad, desde hace varios años está en vigencia un decreto que prohíbe la circulación de motocicletas a cualquier hora en esta zona turística y comercial de la capital guajira.

Vea el video aquí:

#Video Asaltaron a varios turistas en un barrio turístico de Riohacha, La Guajira. #VocesySonidos pic.twitter.com/RpUtC1wrRY — Blu Caribe (@BLUCaribe) November 14, 2023

