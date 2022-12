Video: Mujer usa máscara de personaje de Star Wars durante su parto

Los fanáticos de Star Wars no paran de mostrar su ingenio al momento de expresar su aficción por la saga de ciencia ficción más recordada del siglo XX.

El más reciente caso lo protagonizó una mujer, quien durante su labor de parto utilizó una máscara de Chewbacca, uno de los personajes de la serie que se caracterizó por comunicarse a través de sonidos guturales.

Precisamente, la mujer empleó en la sala de parto una máscara, la cual tiene al parecer una bocina que transforma los gritos de la persona en los del particular personaje, por lo que al gritar se escuchaba como si se tratara realmente de Chewbacca.

El video cuenta con miles de reproducciones y se ha convertido en pocos días en tema viral en redes sociales.

No es coincidencia que reaparezca la fiebre por Star Wars, siendo que días atrás fue estrenada en el mundo 'Rogue One', un spin off de la saga que se ubicaría entre el tercer y cuarto capítulo, al recrear la historia de cómo la Alianza Rebelde hurtó los planos de la Estrella negra, siendo este un elemento con el que El emperador destruiría planetas.