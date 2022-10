América desmiente que Brayan Angulo estuviera en estado de embriaguez

El volante Brayan Angulo, quien fue señalado de conducir ebrio en la madrugada de este lunes en el sector de Juanchito en Cali, desmintió esta versión a BLU Radio y aseguró que las autoridades detuvieron el vehículo que en ese momento conducía su primo y que este no portaba el pase.



“Yo le presto a mi primo el carro y los policías lo paran porque no tiene pase. Él me llama y llego hasta el sitio para llevarme el vehículo pero no me dejan porque el que lo maneja no tiene licencia para conducir”, aseguró Angulo.



Asimismo, afirmó que en la mañana de este lunes recibió cientos de mensajes que decían que había sido visto borracho.



Aseguró también haber sido blanco de fuertes críticas e insultos en redes sociales por el confuso hecho, por el cual el América de Cali emitió un comunicado donde desmintió que Angulo haya cometido algún tipo de infracción como conducir en estado de embriaguez, como se dijo en redes sociales.



“Brayan Angulo, jugador profesional de nuestra institución, no tiene relación alguna con el incidente que hoy circula por las redes sociales y que lo involucra como supuesto infractor”, dijo la institución.



Recordó que es pertinente defender el nombre del volante, pues este tipo de información “pone en tela de juicio su disciplina y compromiso con nuestra institución”.



“Rechazamos esta clase de comportamientos porque se basan en informaciones instantáneas carentes de credibilidad”, se lee en el comunicado.



El América enfatizó que el jugador se encuentra en perfectas condiciones y que se prepara junto con el equipo para disputar el próximo compromiso ante la Equidad.