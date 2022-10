Centenares de venezolanos transitan por vías del Cauca para llegar a otros países

En zona rural de Santander de Quilichao, Cauca, sobre la vía Panamericana, permanece un grupo de venezolanos que tiene la intención de refugiarse en Ecuador, Chile o Perú.

Algunos aseguran que son perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. “Tuve que dejar a mi mamá, papá y familia para venir a trabajar, recién estoy graduada de abogada, no he podido conseguir trabajo, ni siquiera de secretaria porque no hay”, dijo entre lágrimas, Génesis Guedes, venezolana de 23 años, oriunda de Carabobo.

Otros dicen que salieron de Venezuela por la situación económica que afronta ese país. “Las medicinas, los antibióticos, no se consiguen, por lo menos una tomografía vale 80.000 bolívares”, manifestó Víctor Peña.

Los venezolanos piden en Colombia comprensión y sobre todo apoyo para llegar a su destino final y comenzar una nueva vida.