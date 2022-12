Claman ayuda para llevar restos de joven fallecido en Bogotá hasta Florida, Valle

Sumidos en la profunda tristeza y el dolor se encuentra una familia de Florida, sur del Valle del Cauca, por la muerte de uno de sus integrantes más queridos en la ciudad de Bogotá.

Se trata de Fernando Batioja Montaño, un joven de 22 años que viajó a la capital del país para trabajar en oficios varios y que encontró la muerte de manera repentina por una enfermedad el pasado domingo 17 de febrero.

Leidy Johana Montaño, madre del joven, afirma que su hijo se encontraba esperando que lo llamaran de una empresa para trabajar, pero de repente le dio una gripa que se le complicó.

“Él ya venía enfermo con una tos, pero luego me llamó y me dijo: “mami, ando todo maluco pero no se preocupe que voy a estar bien”. Horas más tarde me llamaron que lo habían internado en un hospital y de un momento a otro le dieron dos paros cardiorrespiratorios”, indicó la mujer.

Lejos de su municipio natal, el cuerpo de Fernando Batioja permanece en la morgue del centro asistencial de la capital del país sin poder ser trasladado a Florida por falta de recursos.

“Él se había ido para cumplir sus sueños y ayudarnos en la casa. Ahora no tenemos dinero para traer su cuerpo de regreso y darle una cristiana sepultura, como él se lo merece”, indicó la mujer entre lágrimas.

Quienes deseen donar para que la familia de Fernando pueda trasladar su cuerpo a Florida, valle del Cauca, lo puede hacer llamando al celular 310 306 2409.

