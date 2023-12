Colapsó alumbrado navideño en el Bulevar del Río de Cali por masiva asistencia de visitantes

Ciudadanos, a través de redes sociales, expresaron su inconformidad por la falta de orden en el ingreso y salida del alumbrado navideño en el Bulevar del Río en la noche de este viernes festivo. En varios videos se evidenció la masiva presencia de personas visitando el lugar.

Denunciaron que no había ninguna autoridad que controlara el número de personas que llegaban hasta el sitio para ver la apuesta navideña de este año "Salí con mi familia para visitar el alumbrado, pero es un caos total, un desorden tremendo, no se ve mira autoridad policial haciendo orden, no se mira personal de la alcaldía controlando", señaló una usuaria en redes sociales.

Autoridades aseguraron que asistieron más de 105.000 personas, lo que hizo que colapsara su logística, las visitas superaron el estimado máximo que era de 50 mil personas por día, siendo este un número histórico en cuanto a visitas para un alumbrado de Cali.

"Tuvimos anoche récord, visitantes que en ninguna historia de alumbrado haya tenido este número de visitas, o sea se llenó el Bulevar. Abrimos puertas para buscar otras entradas, pero en su momento se reaccionó y se le dio fluidez a las personas, fueron dos picos, uno a las 7: 00 pm y otro a las 9:00 pm" dijo Diego Cortés, director técnico de la unidad administrativa especial de servicios públicos de la alcaldía de Cali.

Ante el señalamiento sobre la falta de personal, desde la dependencia aseguraron que para temas logísticos cuentan con alrededor de 100 agentes de policía y 50 personas mas de la secretaria de seguridad y justicia.

"Estamos contando con el plan Neón con apoyo de la secretaria de movilidad que pone agentes de tránsitos para el control de los vehículos, más otro personal del alumbrado, capacidad de respuesta tenemos, solo que las visitas han superado las expectativas este año porque en un día normal estimábamos entre 25 y 30 mil y están llegando 40 mil y hasta más", explicó, Cortés.

La recomendación que se le hace a la comunidad para que pueda disfrutar del alumbrado en los próximos días es irse con ropa cómoda e identificar las entradas y salidas del circuito del alumbrado para evitar contra tiempos. Las luces navideñas se podrán apreciar hasta el próximo 31 de diciembre.

