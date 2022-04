Estos son lo horarios para el ascenso a los cerros de Cali durante esta Semana Santa

Todo un protocolo tienen listo las autoridades en Cali , para el ascenso de miles de ciudadanos a los cerros tutelares de la ciudad durante esta Semana Santa.

Desde las 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, propios y turistas podrán permanecer en el cerro de las Tres Cruces, Cristo Rey y Yanaconas.

"A las 3:00 inicia un plan rastrillo, para que todas estas 50.000 personas empiecen a descender. Pedimos que las mujeres embarazadas no asistan, no lleven niños menores de cuatro años, igualmente no tiene sentido llevar mascotas a exponerlas 12 kilómetros en un piso caliente, no lleven armas, ni bicicleta, ni motos ni carro", dijo a BLU Radio el secretario de gestión del riesgo, Rodrigo Zamorano.

Solo está permitido el ascenso por el ingreso ubicado en inmediaciones al centro comercial Chipichape. Los otros 15 accesos estarán cerrados.

"Emcali nos ha ofertado el agua y tendremos carro tanques con dos mil galones para hidratar a las personas", agregó el secretario.

Teniendo en cuenta las lluvias que se han venido registrando en la ciudad, el ascenso a los cerros podría prohibirse en caso de alguna emergencia. Las autoridades también piden precaución para aquellas personas que asistan a los ríos durante esta Semana Santa, ante la posibilidad de crecientes.

