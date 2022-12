Familia de niña a quien dieron marihuana en Cali fue desplazada desde el Chocó

“Apenas vi el video me sentí mal, el papá también, casi no puedo dormir, lloramos, no me gusta lo que está pasando”, con estas palabras Érika Charapúa, rechazó que tres adolescentes le dieran marihuana a su hija de cinco años, un hecho que se volvió viral en un video por las redes sociales.

En entrevista con BLU Radio, la mujer, perteneciente a una comunidad indígena del sur del Chocó, dijo que llegaron a Cali desplazados por la violencia buscando un mejor futuro, pero que le dolía profundamente lo que le pasó a su pequeña.

“Pasó en la casa de la vecina, yo no sabía de esto, pero la mamá sí”, dijo Érika quien habla la lengua nativa de su comunidad y se le dificulta entender el español.

Según las autoridades, el hecho se presentó en la parte alta de Siloé, zona de ladera de Cali, en el sector conocido como ‘El Polvero’. Una menor de 13 años y una joven de 18 están siendo investigadas.

“Cuando vi ese video en el noticiero sentí pena”, aseguró.

Por su parte, doña Elena, quien administra la biblioteca comunal en la parte alta de Siloé, afirmó que la niña es muy querida y que hace parte de los programas gratuitos que se adelantan en esa zona de la ladera caleña.

“El video me llegó por el Whatsapp y de una reconocí a la niña. Le dije a los papás, les mostré las pruebas y se pusieron a llorar”, cuenta.

La mujer aseguró que los padres tenían miedo pues los habían amenazado con que Bienestar Familiar les iba a quitar la custodia de la menor.

Por el momento la menor se encuentra en el hospital de Siloé donde se le realizan chequeos de rutina a cargo de Medicina Legal.