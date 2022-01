Hombre confesó que mató a una gata en Cali

Hay consternación en el barrio Camino Real de Cali tras el indignante caso de maltrato animal registrado el pasado 27 de enero. Según la denuncia de la comunidad un hombre, habitante del sector, en compañía de otro habrían ahorcado a la gata llamada Emma y lanzado a un lado del caño del sector, situación que quedó registrada en videos de cámara de seguridad de la cuadra.

Hay consternación en el barrio Camino Real de Cali tras un indignante caso de maltrato animal, registrado el pasado 27 de enero. Un hombre confesó que asfixió a una gata, en video quedó registrado el momento en que se dispone a arrojarla a un caño #VocesySonidos pic.twitter.com/WzRjQ1AJPD — BLU Pacífico (@BLUPacifico) January 31, 2022

El animalito era la mascota del barrio, pues asegura Carolina Rodríguez, una sus cuidadoras, que la gata ingresaba a varias viviendas donde le brindaban alimento y mucho amor.

"Era una gatica muy dócil, esterilizada, logramos evidenciar el hecho porque escuchamos ruido. Unos vecinos salieron y uno de los hombres la llevaba colgada de la cabeza y el otro de las paticas cuando se disponían a tirarla cerca al caño", dijo la ciudadana.

Inmediatamente el animalito fue hallado en estas condiciones la Policía llegó al lugar y aseguró la mujer que el presunto homicida le confesó a las autoridades que había matado a la gata porque lo tenía cansado, pues, según él, se le metía a la casa a hacer necesidades, situación que fue negada por los habitantes del sector.

"Bueno, les digo que no la maté con ganas, ni con cariño, la maté porque tenía que cuidar mi salud y la de mis animalitos, la intentamos llevar a un veterinario y la gata se aferró para defenderse muy simple, claro que sí, la dejamos al lado del puentecito que está en el parque, a lo cual el policía ambiental me dejó claro que eso no se debía hacer. Me explicó el protocolo, que no tenía conocimiento , no sabía el protocolo, ignorancia mía y la dejamos allá", respondió el hombre involucrado en este crimen a Tele pacífico Noticias.

Una de las vecinas hizo la denuncia ante la Fiscalía por maltrato animal, solo esperan que haya justicia. Mientras tanto todos los vecinos preparan una velatón esta noche en el parque del barrio Camino Real, ubicado en la carrera 55B con 6A, para rechazar la forma cruel en que murió Ema y pedir justicia.