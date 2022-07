Intensifican controles en aeropuerto de Palmira por eventual llegada de la viruela del mono

Aunque en el Valle del Cauca todavía no hay casos de la viruela del mono confirmados o sospechosos, la región cuenta con uno de los aeropuertos internacionales más importantes, el Alfonso Bonilla Aragón, en la ciudad de Palmira.

Ante la alerta de las autoridades sobre los casos registrados en Colombia, provenientes exterior, los controles se han intensificado.

Publicidad

Desde la Secretaría de Salud departamental se emitió una alerta sobre el protocolo que debe llevarse a cabo con viajeros, ya sean propios o turistas, que puedan presentar síntomas.

"Por sus síntomas, por la novedad, porque todavía no hay pruebas que lo puedan detectar, se hace muy difícil garantizar que no va a entrar pero, por supuesto, hemos emitido las alertas con las EPS, IPS y el equipo de inspección del aeropuerto para que se tenga una idea de cuáles son los síntomas y cómo ubicar a las personas que puedan tener esta enfermedad", dijo a BLU Radio el alcalde de Palmira, Óscar Escobar.

El protocolo inicia con la realización de pruebas de hisopado y de sangre. Sin embargo, confirman las autoridades que estamos nuevamente atravesando por un momento de incertidumbre, similar al inicio de la pandemia por el COVID-19.

"Hay una serie de instrucciones ante lo que se denomina un caso probable. Que se haga un hisopado de fluidos y tomas de sangre. Esas son las pruebas que se están haciendo en este momento. Similar a cuando arrancó el COVID-19 que, hacíamos las pruebas rápidas y luego nos dimos cuenta que no servían si no para saber al final si la persona había tenido o no, pero no si tenía en ese momento. Es una dificultad que este nuevo tipo de enfermedades implica", agregó el alcalde.

Publicidad

La viruela del mono tiene un periodo de incubación entre los 5 y 15 días y es por ello que las personas pueden infectarse y presentar los síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general e inflamación en el rostro y cuello, días después.

Le puede interesar: