Niña de 13 años fue retenida, golpeada y abusada sexualmente en el Cauca

La menor de 13 años de edad, llevó a sus hermanitos al colegio en la vereda Lomitas, zona rural de Santander de Quilichao, municipio del norte del Cauca, de regreso a casa, fue abordada por un sujeto que la amenazó con un arma, la arrastró hasta una casa abandonada, donde la golpeó y finalmente la violó.



Publicidad



“Este individuo la llevó hasta esa casa, la intimidó con un arma, la golpeó y abusó de ella brutalmente, le decía que si hablaba la iba a matar. La niña está muy mal con todo lo que ha pasado. Físicamente ya se ha venido recuperando”, manifestó el padre de la menor agredida.



El padre de la niña, aseguró que el abusador está plenamente identificado y pide su captura. “Lo que exigimos es que se haga justicia porque no es la primera vez que este hombre hace una cosa de estas, tengo entendido por la comunidad, que esto ya lo había hecho. Al parecer vive por acá, pero en este momento no sabemos de su paradero. Queremos justicia porque, así como le sucedió a mi hija le puede suceder a otra niña o niño”, dijo.



Las autoridades del Cauca aún no se pronuncian sobre este caso. La menor presenta lesiones en diferentes partes del cuerpo.