“No pares, me van a matar”: María Fernanda Ayala, contralora de Cali, narró el atentado en su contra

La contralora de Cali, María Fernanda Ayala, narró en detalle el atentado del que fue víctima en el barrio Centenario, en el norte de la capital vallecaucana, en momentos en que se dirigía a la sede de la Alcaldía. La agresión armada, perpetrada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, tuvo lugar a las 9:00 de la mañana de este jueves.

"Salía de mi apartamento. A una cuadra de ahí, mi motorista me manifiesta que en la cuadra había una persona durante mucho tiempo", afirmó.

"Voy hablando con él precisamente de la presencia de esta persona, cuando a cuadra y media empieza el primer disparo y después los otros . Cuando él me dice, es un atentado. De una vez me agacho y creo que eso es lo que me salva la vida, porque los impactos dieron en el asiento", complementó.

Ayala describió los momentos de angustia que sufrió en medio de los disparos y de sus sensaciones en la crítica situación.

"Yo lo que le dije fue 'no pares, me van a matar, no pares'. De todo el susto, el impacto, sentía que el carro como que no daba más, no sé si por el mismo susto que tenía, veía que la velocidad no aumentaba. El conductor también iba agachado", relató.

La jefe del ente de control de la capital vallecaucana dijo no saber de dónde provendrían las manos criminales detrás del atentado.

"Hasta el momento no tenemos ninguna pista. No tengo ningún tipo de situación personal que pudiera dar origen a un atentado como tal. Soy una persona dedicada exclusivamente a mi trabajo", indicó.

"Mi trabajo es complejo, las contralorías evaluamos el manejo del recurso público. A diario adelantamos diferentes acciones de control, investigaciones, compulsamos copias a autoridades de los hallazgos que determinamos en el cumplimiento de la vigilancia fiscal o en virtud a denuncias de la ciudadanía", añadió.

