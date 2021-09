Dramático relato de la contralora de Cali tras salir ilesa de un ataque a disparos

Un dramático momento pasó la contralora de Cali, María Fernanda Atala, tras salir ilesa de un ataque a disparos. El ataque se presentó en el barrio Centenario, norte de la ciudad.

Según informaron las autoridades, hombres armados impactaron el vehículo en el que se movilizaba la contralora del, quien se dirigía hacía las instalaciones de la alcaldía distrital. El hecho se presentó antes de las 9:00 de la mañana de este jueves.

"Cuando se dan los disparos yo iba en la parte trasera del vehículo. Aparecen de la nada, no se si salieron de la izquierda o de la derecha. Mi motorista me dice, es un atentado, yo le dije: sigue, sigue no te detengas", afirmó Ayala.

Con varios impactos de bala, así quedó el vehículo, color gris, en el cual se transportaba la Contralora de Cali, María Fernanda Ayala, quien la mañana de este martes, salió ilesa de un atentado. El hecho se presentó en el norte de la capital del Valle del Cauca. #VocesySonidos pic.twitter.com/8XTYO34qhy — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 2, 2021

Por fortuna, la funcionaria pública salió ilesa igual que el conductor asignado. El vehículo recibió cuatro impactos de arma de fuego.

#Video Dramático relato de la Contralora de Cali tras salir ilesa de ataque a disparos en el norte de Cali. La funcionaria María Fernanda Ayala dijo que todo "es un milagro de Dios". #VocesySonidos pic.twitter.com/t56p1L4cBU — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 2, 2021

"Nuestra señora contralora de Cali sufrió un atentado en el barrio Centenario. Eran hombres que dispararon al vehículo que se dirigía al Centro Administrativo Municipal", dijo el alcalde Jorge Iván Ospina.

El mandatario de los caleños ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para dar con la captura de los responsables y aclarar lo sucedido.

"Es para todo aquel que nos permita capturar a los actores materiales y a los responsables ideológicos. Necesitamos saber quién está detrás de lo sucedido", dijo Ospina.

La funcionaria dijo que no tiene, en la actualidad, amenazas en contra. Este caso es investigado por hombres del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional.

